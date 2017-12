Filippine: Natale in tenda per sfollati

(ANSA) - MANILA, 25 DIC - Natale nei rifugi di emergenza per migliaia di sfollati nelle Filippine dopo il passaggio della tempesta tropicale che ha investito il sud del Paese provocando finora 164 morti e 171 dispersi, secondo l'ultimo bilancio dell'agenzia per i disastri. La violenta tempesta tropicale ha provocato frane e alluvioni soprattutto nelle province di Lanao del Norte e Lanao del Sur e nella penisola di Zamboanga. I funzionari dell'agenzia per le emergenze hanno detto che oltre 20.800 famiglie hanno trovato ospitalità in 26 rifugi nel sud, mentre altre 16.500 famiglie hanno trovato riparo dai parenti.