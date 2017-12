Giappone: imperatore compie 84 anni

(ANSA) - TOKYO, 23 DIC - Un compleanno dedicato ai sudditi, con l'impegno di adempiere ai suoi doveri fino all'ultimo giorno prima dell'abdicazione nel 2019. L'imperatore del Giappone Akihito compie 84 anni oggi e, nel salutare dal balcone del palazzo reale le migliaia di sudditi che gli hanno voluto fare gli auguri, si prepara a "passare il timone fino alla prossima era". Nei commenti annuali in occasione del proprio compleanno, resi noti oggi, l'imperatore ha ringraziato il popolo per l'affetto dimostrato quando ha annunciato che voleva abdicare. Akihito ha ancora un programma fitto di appuntamenti, firma documenti ufficiali, riceve dignitari stranieri e viaggia nelle zone colpite da disastri naturali. Ma ha detto che continuerà a lavorare fino al 30 aprile 2019, giorno in cui è previsto l'abdicazione. I festeggiamenti per il compleanno proseguono oggi nel Palazzo reale.