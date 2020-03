Bolsonaro lancia campagna contro stretta

(ANSA) - SAN PAOLO, 27 MAR - Gli organismi ufficiali di propaganda del governo brasiliano hanno cominciato a diffondere su Internet un breve video, accompagnato dall'hashtag #oBrasilNãoPodeParar (il Brasile non si può fermare), in difesa delle posizioni adottate dal presidente Jair Bolsolaro, che si oppone alle misure varate da autorità statali e municipali che restringono l'attività economica e impongono l'isolamento sociale.

Nel video - di poco meno di un minuto e mezzo e lanciato su Facebook dal senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente- si vedono diverse categorie di brasiliani per i quali, secondo quanto dice la voce narrante, "il paese non si può fermare": sono i "40 milioni di lavoratori autonomi", dai commercianti agli architetti, dalle domestiche agli avvocati e i venditori ambulanti, senza dimenticare gli stessi malati di coronavirus, "che dipendono dall'assistenza sanitaria e dall'arrivo delle medicine".