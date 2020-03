(ANSA) - BUENOS AIRES, 19 MAR - Telespazio Argentina, società controllata da Telespazio - una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) - si è aggiudicata in Costa Rica una gara internazionale per completare la realizzazione del catasto urbano e rurale di tutto il territorio del Paese centroamericano. Con questo contratto che ha un valore di 20 milioni di dollari e una durata di quattro anni, sottolinea un comunicato di Leonardo, "Telespazio Argentina diventa il leader in America Latina in questo segmento di mercato".

Nel dettaglio, il contratto prevede la fornitura dei servizi catastali sul 50% del territorio della repubblica centroamericana. Le attività, che saranno svolte su un milione di parcelle di terreno, "inizieranno a luglio 2020 e prevedono, con il supporto di dati cartografici e satellitari, la raccolta e incrocio dei dati catastali e notarili, verifiche in campo, campagne divulgative e la generazione delle mappe catastali digitali con il database associato". Va detto che il 'Registro Nacional' della Repubblica di Costa Rica aveva realizzato fino a oggi la mappa catastale del 50% dei distretti del Paese con il contributo determinante di Telespazio Argentina per il 30% del territorio. L'impiego della tecnologia satellitare comporta benefici a tutela del territorio e dei cittadini, dal monitoraggio delle infrastrutture critiche e del patrimonio culturale, a quello dell'ambiente (disboscamento o perdite di petrolio dalle piattaforme). I dati satellitari offrono inoltre informazioni preziose a supporto dell'agricoltura di precisione e nella gestione di emergenze per terremoti, alluvioni o incendi.(ANSA).