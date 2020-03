Bolivia, da sabato stop voli a/da Europa

(ANSA) - LA PAZ, 13 MAR - La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha annunciato una serie di misure a contrasto del possibile espandersi del coronavirus sul territorio nazionale, fra cui la sospensione a partire da sabato dei voli da e per l'Europa.

Fra le altre misure adottate dal governo, riferisce l'agenzia di stampa statale Abi, vi sono anche il minuzioso controllo sanitario sulla base dei criteri dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) di tutte le persone che entrino in Bolivia attraverso i posti di confine o gli aeroporti, ed anche la chiusura da oggi delle scuole di ogni ordine e grado, fino al 31 marzo.

Inoltre, ha concluso Anez, "è proibita la realizzazione di eventi pubblici di massa con la partecipazione di più di 1.000 persone, quali concerti di musica, eventi culturali e altri simili".

Al momento esistono in Bolivia solo tre casi di contagio da Covid-19, due dei quali sono a Santa Cruz ed il terzo ad Oruro.(ANSA).