Carnevale, a Rio 1, 5 milioni in piazza nonostante il caldo record

Martedì grasso all'insegna del caldo record a Rio de Janeiro: secondo le informazioni del Centro di operazioni del Comune, la sensazione termica ha raggiunto i 55,4 gradi a mezzogiorno di ieri a Santa Cruz, nella zona ovest di Rio. Per il sistema di monitoraggio AlertaRio, è stata la temperatura più alta dell'anno in città. Nonostante l'afa, circa 1,5 milioni di persone sono uscite all'aperto per festeggiare al seguito dei 'blocos de rua' nell'ultimo giorno del carnevale ufficiale, quando i termometri sono arrivati a segnare i 37,7 gradi.

l presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha criticato la sfilata presentata al Carnevale di Rio de Janeiro dalla scuola di samba Mangueira, che nel Sambodromo ha mostrato la figura di Gesù emergendo da una favela, mentre su un altro carro allegorico un Cristo nero appariva crocifisso e circondato da simboli legati alla comunità Lgbt, alle donne e agli indigeni dell'Amazzonia. Per il capo dello Stato - intervistato dai giornalisti locali sulla spiaggia di Guarujà, la città sulla costa di San Paolo da lui scelta per le ferie estive - Mangueira "ha offeso le religioni". Anche il ministro della Segreteria di Governo, Luiz Eduardo Ramos, ha criticato sui social la scelta compiuta dalla scuola di samba. "Sono un difensore della libertà di espressione, un valore importante nella democrazia. Ma come cristiano non credo sia ragionevole usare la figura di Gesù, figlio di Dio, nel modo in cui ha fatto la scuola di samba Mangueira. Indipendentemente da coloro che credono o no, si rispettino i cattolici e i cristiani!", ha scritto Ramos.