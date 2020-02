Perù, Fujimori ricoverato in ospedale

(ANSA) - LIMA, 4 FEB - L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, che sta scontando una pena detentiva di 25 anni per corruzione, è stato portato in ospedale a Lima a causa di problemi neurologici e polmonari, ha riferito il suo medico di famiglia. L'ex capo di Stato è "sotto osservazione", ha dichiarato Alejandro Aguinaga dopo aver visitato Fujimori, che ha 81 anni.

L'ex presidente è stato trasferito durante la notte da domenica a lunedì dalla prigione alla clinica peruviana-giapponese del Centenario per sottoporsi a esami medici. "È sotto osservazione nell'unità di cure intermedie della clinica", dove è stato ricoverato più volte negli ultimi anni, ha riferito una fonte della famiglia Fujimori. Alberto Fujimori è stato condannato nel 2009 a 25 anni di carcere per corruzione e criminalità contro l'umanità. Nel dicembre 2017, mentre era ricoverato in ospedale, ha ricevuto un controverso perdono "umanitario" dal presidente Pedro Pablo Kuczynski, che gli è stato revocato nell'ottobre del 2018.