Bolivia, Morales candidato a elezioni

(ANSA) - LA PAZ, 4 FEB - Generando una certa sorpresa, il Movimento al socialismo (Mas) ha annunciato ieri a La Paz che l'ex presidente Evo Morales, attualmente rifugiato in Argentina, è stato iscritto al primo posto nella lista elettorale del partito per il Senato, a Cochabamba. Lo confermano il portale di notizie Erbol e il quotidiano El Deber.

Nei giorni scorsi Morales aveva denunciato che Patricia Hermosa, il suo avvocato, che aveva la sua procura da consegnare al Tribunale supremo elettorale (Tse), era stata arrestata ed i documenti elettorali sequestrati.

Ma oggi il leader dei 'cocalero' Leonardo Loza ha rivelato che l'iscrizione di Morales è stata perfezionata ieri, ultimi giorno per farlo, senza spiegare però in che modo questo sia stato possibile.