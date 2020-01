Sisma tra Cuba e Giamaica, allerta tsunami nei Caraibi

E' stata revocata l'allerta tsunami diramata nei Caraibi dopo la potente scossa di terremoto di magnitudo 7.7 registrata tra Cuba e Giamaica in mare a 10 km di profondità e a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea in Giamaica.

"La minaccia di uno tsunami legato al sisma è passata, non ci sono più rischi", ha comunicato il Centro di allerta degli tsunami nel Pacifico. L'allerta riguardava sei paesi: Cuba, Honduras, Messico, Belize, Isole Cayman e Giamaica.



La forte scossa è stata avvertita anche a Miami, in Florida, dove alcuni edifici in centro città sono stati evacuati in maniera precauzionale.

Alcuni media locali hanno riferito che all'avvertire della scossa alcuni residenti hanno lasciato immediatamente gli edifici e si sono riversati per strada.



Il potente terremoto è stato avvertito nella capitale cubana L'Avana, dove diversi edifici sono stati evacuati, così come in diverse province dell'isola. Lo riportano i media cubani. "Il terremoto - riferiscono i media locali - è stato percepito in molte province, come Guantanamo, Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas, Cienfuegos, L'Avana, Pinar del Rio e il comune di Isla de la Juventud". Secondo il portale di informazione ufficiale Cubadebate, non si segnala alcun danno immediato.