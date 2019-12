Aereo scomparso in Cile, trovati resti umani in mare

Una nave della Marina cilena ha rinvenuto nel Mar di Drake resti umani e parti dell'aereo militare C-130 scomparso dai radar nella notte fra lunedì e martedì mentre, con 38 persone persone a bordo, si recava verso una base antartica. Secondo la radio BioBio, si tratterebbe dei resti di almeno cinque passeggeri e di numerosi relitti del velivolo.

Il ritrovamento, ha precisato l'emittente, è stato realizzato dall'unità della Marina cilena 'Marinero Fuentealba'. Al riguardo l'amministratore della regione meridionale cilena di Magallanes, José Fernández, ha precisato che effettivamente sono stati rinvenuti "resti dell'aereo e delle persone che si trovavano al suo interno", rivolgendo un appello ai media ad essere rispettosi con le famiglie delle vittime, perché esiste ancora una speranza di "trovare vivo alcuni dei passeggeri".

Intanto via Twitter, in Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ha annunciato che la nave della Marina brasiliana 'Almirante Maximiano' ha rinvenuto "oggetti personali e relitti compatibili" con il C-130 cileno. Questo materiale, ha precisato il capo dello Stato, si trovava a circa 280 miglia nautiche (518 chilometri) da Ushuaia, in Argentina