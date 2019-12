Boom dei matrimoni gay in Brasile, +60%

(ANSA) - SAN PAOLO, 5 DIC - In Brasile i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono aumentati del 61,7% l'anno scorso rispetto al 2017: lo testimonia l'indagine sulle statistiche del registro civile, in base al quale nel 2018 sono stati registrati 9.520 unioni civili tra omosessuali rispetto ai 5.887 del 2017. In base ai dati, divulgati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), i matrimoni tra donne sono cresciuti del 64,2%, da 3.387 nel 2017 a 5.562 nel 2018. Le unioni civili tra uomini sono invece aumentate da 2.500 a 3.958, con un incremento del 58,3%. L'indagine mostra anche che il picco dei matrimoni gay si è realizzato principalmente nel mese di dicembre, con 3.098 casi contro i 614 di dicembre 2017. Dal 2013, la Risoluzione 175, del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj), obbliga gli uffici notarili a realizzare unioni tra coppie dello stesso sesso.