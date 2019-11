Guatemala, sisma di magnitudo 5.6

(ANSA) - CITTA' DEL GUATEMALA, 30 NOV - Un sisma di magnitudo 5.6 ha interessato la notte scorsa una vasta regione centro-meridionale del Guatemala. Lo riferisce il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs).

La scossa, registrata all'1.44 locale (le 8.44 italiane), ha avuto l'epicentro in mare, a 41 chilometri a sud della città guatemalteca di Champerico, ad una profondità di 47,6 chilometri.

Il Coordinamento nazionale per la gestione dei disastri (Conred), riferisce il quotidiano Prensa Libre, ha reso noto che per il momento non si hanno notizie di vittime o danni gravi.

Residenti nella regione centro-meridionale del Guatemala hanno riferito al giornale e alla tv Guatevision che la scossa è stata avvertita con chiarezza a Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez e Chimaltenango.