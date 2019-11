Bolivia: figli di Morales in Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 NOV - Il presidente eletto argentino Alberto Fernández ha ricevuto ieri a Buenos Aires i due figli dell'ex presidente boliviano Evo Morales che risiederanno per un periodo non specificato in Argentina.

Provenienti da La Paz, e dopo aver fatto scalo a Lima, Evaliz Morales Alvarado e Alvaro Morales Peredo sono arrivati nel pomeriggio nell'aeroporto internazionale di Ezeiza dopo aver ottenuto un salvacondotto dalle autorità ad interim della Bolivia. Nell'incontro informale Fernández ha espresso la sua "solidarietà" per la situazione che attraversa la loro famiglia, promettendo ogni possibile sforzo affinché la loro permanenza in territorio argentino avvenga senza particolari problemi. Fonti vicine al futuro presidente hanno precisato che Evaliz e Alvaro non sono entrati in Argentina come esiliati politici, come avvenuto per il padre in Messico, ma nel quadro di una normale visita nel Paese.