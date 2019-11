Colombia: coprifuoco stanotte a Bogotà

(ANSA) - BOGOTA', 23 NOV - Il governo colombiano ha disposto il coprifuoco per stanotte a Bogotà per la persistenza di gravi incidenti - scontri, saccheggi e blocchi stradali - collegati con la giornata di sciopero nazionale di giovedì.

Via Twitter il presidente Iván Duque ha precisato che la misura restrittiva, attiva dalle 21, è stata richiesta dal sindaco della capitale Enrique Penalosa "per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti della città".

Intanto in serata, per il secondo giorno consecutivo, la gente è uscita in strada a Bogotà per ripetere il 'cacerolazo' (concerto di pentole e coperchi) già realizzato la sera di giovedì nella maggior parte delle città colombiane.(ANSA).