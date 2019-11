Bolivia rompe le relazioni col Venezuela

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La ministra degli Esteri ad interim della Bolivia Karen Longaric ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con il Venezuela e l'espulsione di tutti i diplomatici venezuelani dal Paese "per violazioni delle norme diplomatiche". "Per quanto riguarda l'Ambasciata del Venezuela, daremo il tempo corrispondente in modo che tutto il personale diplomatico possa lasciare il Paese", ha dichiarato la ministra, secondo quanto riferito dai media boliviani.