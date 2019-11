Morales non ha lasciato la Bolivia

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il presidente boliviano Evo Morales non lasciato la Bolivia, come inizialmente avevano ipotizzato fonti giornalistiche locali. L'aereo presidenziale sul quale Morales è stato visto imbarcarsi da La Paz lo ha condotto nella città di Chimorè, nel dipartimento di Cochabamba, da dove il presidente ha annunciato la decisione di dimettersi.

Media locali avevano ipotizzato che il presidente Morales fosse diretto in Argentina.