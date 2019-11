Bolivia: Guterres esorta a moderazione

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Profondamente preoccupato" della situazione che si è venuta a creare in Bolivia dopo le dimissioni del Presidente Morales, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, "esorta tutte le parti coinvolte a ridurre le tensioni e a dare prova della massima moderazione". In una nota diffusa dal suo portavoce, Guterres invita a rispettate il diritto internazionale e i principi fondamentali dei diritti dell'uomo. Chiede, inoltre, che tutti si impegnino in favore di una "soluzione pacifica dell'attuale crisi e per garantire elezioni trasparenti e credibili". L'Onu ricorda come Morales, al potere da 13 anni, abbia annunciato le sue dimissioni dopo tre settimane di proteste popolari.