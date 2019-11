Maria Guevara, crisi dietro rivolte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 NOV - "È difficile prevedere cosa accadrà in futuro, quello che sta accadendo nelle piazze, non importa il luogo, riguarda fondamentalmente proteste sociali che vengono dalla base perché esiste un fenomeno di crisi in gran parte del mondo". Così, all'ANSA, Maria Victoria Guevara, docente all'Università de L'Avana e sorella di Ernesto Guevara il Che, in questi giorni a Campobasso per un ciclo di incontri all'Università del Molise e alla 'Casa del popolo', commenta gli episodi che si stanno registrando in molte piazze, dall'Europa, all'Asia, all'America latina. Le chiediamo perché, a oltre 50 anni dalla morte, il 'Che' rappresenta ancora l'icona mondiale del rivoluzionario. "Perché - spiega - la situazione politica attuale ancora non risolve le condizioni per le quali si lottava negli anni tra il 1950 e il 1960".(ANSA).