Cile, moneta ai minimi sul dollaro

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 30 OTT - L'annuncio della sospensione dello svolgimento di due importanti conferenze internazionali (Apec e COP25 sul clima) che dovevano svolgersi a Santiago del Cile in novembre e dicembre, ha avuto un forte impatto sulla Borsa cilena e soprattutto sul valore del peso.

A fine giornata, l'indice IPSA dei principali titoli della piazza di Santiago del Cile, segnava la perdita di 81,47 punti a 4880.87, con un saldo negativo dell'1,64%.

Molto peggio è invece andata per il peso cileno contro dollaro. Il biglietto verde ha raggiunto durante gli scambi una quotazione massima di 741 pesos, per chiudere a 739,50, un salto di 12 pesos, definito "impressionante dagli operatori".

L'attuale valore è il più alto della moneta statunitense in Cile dal 2003.