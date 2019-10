(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 OTT - La numero uno del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha inviato oggi al presidente argentino eletto Alberto Fernández un messaggio di felicitazioni in cui auspica il rapido inizio del lavoro con la sua amministrazione.

Via Twitter la Georgieva ha aggiunto che la cooperazione servirà "per far fronte alle sfide economiche e per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile che sia benefica per tutti gli argentini".

Il Fmi ha concesso nel 2018 all'Argentina un mega prestito triennale 'stand by' di quasi 57.000 milioni di dollari. (ANSA).