Cile, Onu invia missione diritti umani

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'Alto commissario Onu per i diritti umani ed ex presidente cilena Michelle Bachelet ha annunciato che invierà una missione di verifica in Cile per esaminare le denunce di violazioni dei diritti umani durante le proteste nel Paese.

"Dopo aver monitorato la crisi dall'inizio, ho deciso di inviare una missione di verifica per esaminare le accuse di violazione dei diritti umani in Cile. I parlamentari e il governo hanno espresso interesse a ricevere una missione dall'Ufficio Onu dei Diritti Umani", ha scritto su Twitter Bachelet.