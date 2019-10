Cile, altri due supermercati incendiati

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 OTT - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi all'alba in Cile per spegnere due incendi appiccati da sconosciuti a supermercati nelle località di Conchalí e Maipú. Lo riferisce Radio BioBio.

Il più esteso dei due incidenti, precisa l'emittente, è quello che ha coinvolto il 'Centro Mayorista' di Conchalí, e che ha richiesto ore per domarlo. L'intervento ha permesso di evitare che il fuoco si estendesse ad un'impresa vicina.

Il vicecomandante dei vigili del fuoco della città, Gonzalo Morales, ha detto che la struttura, in precedenza saccheggiata, è stata completamente distrutta.

L'altro supermercato, pure saccheggiato, ha invece riportato danni minori: a Maipù i vigili del fuoco hanno spento due focolai, comunque di importanti proporzioni, vicino alle casse e nella zona dei vini.