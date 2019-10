Ernesto ''Che'' Guevara, 52 anni fa il suo assassinio

Oggi 9 ottobre 2019: sono 52 anni dall'assassinio di Ernesto ''Che'' Guevara. A soli 39 anni (Rosario, 14 giugno 1928) moriva il guerrigliero argentino protagonista con Fidel Castro della rivoluzione cubana.

''Che'' Guevara mori' crivellato di pallottole su una panca di una scuola di La Higuera (Bolivia) la mattina del 9 ottobre 1967. La 'campagna boliviana' comincio' nel novembre 1966 quando, sotto falso nome e senza barba, Guevara entro' in Bolivia con un gruppo di rivoluzionari. Un anno prima il Che aveva rinunciato alla carica di ministro e 'comandante' nonche' alla cittadinanza cubana, per portare il messaggio rivoluzionario nel mondo. A La Higuera Guevara arrivo' dopo aver vinto nella giungla alcuni scontri con l'esercito boliviano, nel marzo '67. I problemi cominciarono quando la colonna lascio' la giungla, il 26 settembre e cadde in un'imboscata a Vallegrande. I guerriglieri decimati e incalzati dai soldati furono infine accerchiati a Quebrada del Yuro. All'alba dell'8 ottobre si comincio' a combattere. In serata, il Che, ferito ad una gamba, venne rinchiuso con gli altri prigionieri nella vicina scuola di La Higuera. Durante la notte Guevara non ebbe cure mediche mentre a La Paz, il presidente boliviano, il generale Rene' Barrientos, decideva di farlo giustiziare. L'esecuzione avvenne alle 13.00. Gli sparo' un sergente, volontario, dopo che il 'Che' gli aveva detto: spara codardo (secondo un'altra versione: stai tranquillo.. stai per uccidere un uomo). Dopo le foto, il suo corpo, con le mani mozze, fu sepolto a 30 km da li', a Vallegrande, in una fossa comune non segnata.