Bolsonaro vuole costruire in Amazzonia

(ANSA) - SAN PAOLO, 20 SET - Da mesi il governo di Jair Bolsonaro sta elaborando, in base a documenti confidenziali preparati dalle Forze Armate, un progetto per lo sviluppo dell'Amazzonia che prevede la costruzione di una centrale idroelettrica, l' estensione dei collegamenti autostradali e uno spostamento di popolazione verso la regione. Lo rende noto The Intercept, il sito news del giornalista americano Glenn Greenwald, che ha avuto accesso a registrazioni di riunioni ufficiali nelle quali si è discusso l'iniziativa.