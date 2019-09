Amazzonia, 7 Paesi firmato un Patto

(ANSA) - BOGOTA', 7 SET - Sette Paesi hanno firmato ieri sera a Leticia, nella selva amazzonica della Colombia, un accordo per stabilire meccanismi di vigilanza e reciproco appoggio per scongiurare future tragedie ambientali in Amazzonia. I presidenti di Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile, accompagnati dai rappresentanti di Guyana e Suriname, hanno approvato un documento denominato 'Patto di Leticia per l'Amazzonia'. L'accordo include, fra l'altro, la creazione di un 'meccanismo di cooperazione regionale e di interscambio di informazioni' che permetta di combattere le economie illegali che mettono a rischio la selva amazzonica. Altro punto importante del 'Patto' è la costituzione di una 'Rete amazzonica di cooperazione', di cui faranno parte gli organismi esistenti in ciascun Paese per far fronte alle emergenze, e che d'ora in poi estenderanno le loro preoccupazioni ai disastri naturali in Amazzonia, colpita nelle ultime settimane da violenti incendi.