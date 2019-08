Amazzonia:Bolsonaro sente Trump e Merkel

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 AGO - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha detto di aver chiesto aiuto al suo collega americano Donald Trump - che incontrerà oggi il figlio di Bolsonaro e il suo ministro degli Esteri - e di essere in attesa di una telefonata della cancelliera tedesca Angela Merkel per discutere dell'assistenza internazionale nella lotta contro gli incendi e la deforestazione in Amazzonia. Bolsonaro ha invece ribadito di non voler parlare con il presidente francese Emmanuel Macron, "finché non avrà smentito quello che ha detto sulla nostra sovranità in Amazzonia".