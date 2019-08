Brasile:processo Lula torna in tribunale

(ANSA) - SAN PAOLO, 29 AGO - Un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano ha rinviato oggi uno dei processi nei quali è implicato l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva al tribunale di Curitiba, dove era in attesa di sentenza, perché sia ripreso prima della fase delle arringhe finali, per lo stesso motivo per il quale, poche ore prima, la seconda camera della stessa Alta Corte aveva annullato una sentenza contro Aldemir Bendino, ex presidente del Banco do Brasil e della Petrobras, per i delitti di corruzione e riciclaggio.

Il giudice Edson Fachin non ha accolto la richiesta dei legali di sospendere il processo - nel quale Lula è accusato di aver ricevuto dalla Odebrecht un terreno dove costruire la sede del suo istituto, come ricompensa per i favori fatti all'azienda edilizia - ma ha deciso che deve essere ripreso dal momento delle arringhe. Gli imputati sono stati accusati da altri coimputati diventati collaboratori di giustizia devono poter presentare i loro argomenti finali per ultimi, avendo preso conoscenza di tutte le testimonianze.

Per gli stessi motivi tecnico-processuali, la seconda camera del Stf ha annullato la condanna di Bendino - 11 anni disposti dall'allora giudice Sergio Moro nel marzo dell'anno scorso, confermati in secondo grado nello scorso giugno, con pena ridotta a 7 anni - dichiarato colpevole di aver chiesto una tangente di 3 milioni di reais (circa 650 mila euro) alla stessa Odebrecht nel 2015.

La decisione di Fachin non ha alcun rapporto con il processo nel quale Lula è stato condannato per corruzione e riciclaggio, noto come il caso del "triplex di Guarujà", per il quale sconta una pena di 12 anni di carcere dall'aprile dell'anno scorso.(ANSA).