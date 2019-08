Amazzonia: vertice regionale il 6/9

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 AGO - I presidenti dei paesi sudamericani il cui territorio comprende una parte della foresta amazzonica si riuniranno il prossimo 6 settembre a Leticia, in Colombia, per discutere di una "politica unica" in materia di protezione ambientale. Lo ha annunciato il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, al termine di un incontro con il suo collega cileno, Sebastian Pinera, a Brasilia.