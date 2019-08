Greenpeace,+145% di incendi in Amazzonia

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Tra gennaio e agosto 2019 il numero di incendi in Amazzonia è aumentato del 145% rispetto allo stesso periodo del 2018. Quest'anno il 75% dei focolai si è verificato in aree che nel 2017 erano coperte dalle foreste e che successivamente sono state deforestate o degradate per lasciare spazio a pascoli o aree agricole. Lo dice in una nota Greenpeace. Una squadra brasiliana dell'associazione ha sorvolato gli stati di Rondônia e Pará, documentando gli incendi con nuove immagini.