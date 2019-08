Brasile: ostaggi su bus a Rio de Janeiro

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Un uomo armato sta tenendo in ostaggio 18 passeggeri su un bus a Rio de Janeiro e minaccia di incendiare il veicolo.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano O Globo, gli agenti della polizia militare e della polizia stradale federale hanno circondato l'autobus, che si trova sul ponte che collega le città di Rio de Janeiro e Niteroi. La strada è totalmente chiusa al traffico, provocando pesanti disagi alla viabilità di Rio, dove in questo momento sono le ore 8.30 di mattina. Il sequestro sarebbe iniziato intorno alle 6 locali.

Secondo la portavoce della polizia stradale Sheila Sena, l'uomo si è identificato come un poliziotto militare, e minaccia di gettare benzina sull'autobus. Le autorità stanno tentando di negoziare con il sequestratore, e finora 4 donne e 2 uomini sono stati rilasciati.

Il criminale indossa pantaloni neri, una camicia bianca, un berretto e una sciarpa. Oltre a un'arma da fuoco, ha con sé un coltello, una pistola stordente e una tanica di benzina.