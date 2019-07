Favorivano passaggio in Usa, 46 arresti

(ANSA) - SAN JOSE, 31 LUG - Quarantasei persone sono state arrestate tra Costa Rica e Panama con l'accusa di aver gestito un vasto traffico di migranti asiatici, africani, cubani e haitiani dal Sud America verso gli Stati Uniti. A capo dell'organizzazione alcune donne, una delle quali si faceva chiamare 'Mamma Africa'. La base logistica dell'organizzazione, riferiscono le autorità, era in Costa Rica, da dove i migranti venivano instradati su autobus di linea e barche verso gli Usa, aggirando il Nicaragua. I migranti giunti in Sud America attraverso aeroporti in Brasile, Colombia, Ecuador o Perù pagavano tra i 7 mila e i 20 mila dollari per essere introdotti clandestinamente negli Stati Uniti. L'operazione è frutto delle pressioni fatte dal governo americano sui Paesi centroamericani affinché reprimano l'immigrazione attraverso i loro Paesi.