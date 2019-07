Desaparecidos, polemiche su Bolsonaro

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 LUG - Il presidente Jair Bolsonaro ha sollevato forti polemiche in Brasile, per aver affermato che un "desaparecido" durante la dittatura militare (1964-85), padre del presidente dell'Ordine degli Avvocati del Brasile (Oab), la cui morte è stata attribuita alle forze di sicurezza, è stato ucciso in realtà da un gruppo armato della sinistra.

Bolsonaro ha detto che nel 1974 Fernando Santa Cruz Olivera, che faceva parte del gruppo armato Azione Popolare (Ap), che ha definito "il più sanguinario che c'era allora a Pernambuco", era andato a Rio de Janeiro per incontrare compagni della stessa organizzazione, ma "la gente dell'Ap è rimasta sorpresa, chiedendosi come mai questo tizio di Recife era venuto ad incontrarli qui, perché il contatto che avevano non era con lui, ma con la cupola dell'Ap a Recife, e allora hanno deciso di fare sparire il padre di Santa Cruz".