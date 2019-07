Brasile:rubati 750kg oro scalo San Paolo

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 26 LUG - Otto uomini armati travestiti da poliziotti hanno rubato circa 750 chili di oro e metalli preziosi, per un valore stimato in 40 milioni di dollari (circa 36 milioni di euro), da un deposito dell'aeroporto internazionale Guarulhos di San Paolo del Brasile: lo hanno reso noto le autorità dello scalo.

Secondo questi funzionari la banda si è impossessata fra l'altro di un carico di lingotti d'oro destinato a Zurigo e New York. I rapinatori sono entrati nell'aeroporto a bordo di due pick-up simili a quelli usati dalla polizia federale brasiliana, che sono poi stati trovati a circa 20 km dallo scalo.

Non ci sono stati feriti e non sono stati sparati colpi di arma da fuoco, ma secondo un agente di polizia che ha voluto mantenere l'anonimato un funzionario dell'aeroporto e otto membri della sua famiglia - inclusi quattro minorenni - sono sequestrati dai banditi, che li hanno tenuti per circa 12 ore.