Venezuela: Vigo, italiani soffrono

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La situazione in Venezuela è ancora molto grave". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Venezuela, Placido Vigo, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. "Gli italiani soffrono come tutti i venezuelani - ha spiegato il diplomatico - ci dispiace perche' sono figli di immigrati che sono diventati imprenditori e persone di successo che sono costretti a chiudere le loro attività e cercano di tornare Italia, anche a causa dei saccheggi che avvengono durante i black-out".