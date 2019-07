Turisti evacuati da località Patagonia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 LUG - Circa 800 persone sono state evacuate dalla città di Villa La Angostura, un piccolo paradiso della Patagonia andina situato a 1600 chilometri a sud-ovest di Buenos Aires, in Argentina, dopo il crollo di una parte della montagna che ha bloccato la Strada Nazionale 5, lasciando isolata la città. Martedì, il video del crollo che ha interrotto la strada, la più estesa in Argentina, che attraversa il paese da nord a sud lungo circa 5000 chilometri, è diventato virale sui social network. La strada è bloccata all'altezza del chilometro 2094. Circa 1300 persone che stavano realizzando il percorso panoramico dei Sette Laghi, che collega Bariloche (provincia di Río Negro) con Villa La Angostura (provincia di Neuquén), sono rimaste bloccate in quest'ultima località senza avere alloggio, poiché la maggior parte delle strutture sono piene per via della stagione sciistica. La maggior parte dei turisti è stata evacuata passando dal lago a Bariloche.