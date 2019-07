Venezuela: dimostrazioni senza incidenti

(ANSA) - CARACAS, 6 LUG - Si sono concluse senza incidenti le manifestazioni indette ieri a Caracas dal Partito socialista unito del Venezuela (Psuv, filogovernativo) e dall'opposizione guidata dall'autoproclamato presidente pro tempore venezuelano, Juan Guaidó in occasione del 208/o anniversario della Dichiarazione di indipendenza del Venezuela del 1811.

Probabilmente grazie ad un accordo non ufficializzato fra le parti, i militanti chavisti si sono concentrati in mattinata attorno al presidente Nicolás Maduro marciando dalla Avenida Nueva Granada fino al Paseo Los Próceres, dove si è svolta una sfilata militare di uomini e mezzi, mentre il cielo era solcato da elicotteri e aerei da caccia.

Nel suo discorso Maduro ha ribadito l'impegno a proteggere con ogni mezzo la rivoluzione bolivariana, ripetendo il suo invito al dialogo e alla formazione di un tavolo negoziale dove "le parti dovranno fare dei sacrifici per il bene del Venezuela".