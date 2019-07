Guaidò, l'Onu conferma le nostre denunce

(ANSA) - CARACAS, 5 LUG - L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha invitato tutti i venezuelani a scendere in piazza oggi, a Caracas e nel resto del Paese, per "dire basta! alla dittatura", forti dell'impatto che ha avuto a livello mondiale il Rapporto sulla situazione in Venezuela presentato dall'Alto Commissario dell'Onu per i Diritti umani, Michelle Bachelet. In un messaggio diffuso via Twitter Guaidó ha sostenuto che il Rapporto "ha confermato tutte le denunce che abbiamo realizzato da anni".