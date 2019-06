Brasile: 3 mln al Gay Pride di S.Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 24 GIU - Circa tre milioni di persone hanno partecipato ieri alla sfilata dell'orgoglio gay (Lgbt Pride) di San Paolo, secondo gli organizzatori.

La manifestazione quest'anno è stata caratterizzata da forti critiche al presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, per le sue posizioni omofobe espresse in più occasioni, e dal pieno sostegno alla recente decisione della Corte suprema di rendere l'omofobia un reato pari al razzismo. Nella nuova fattispecie penale potrebbe tra l'altro essere inquadrato proprio il capo di Stato, a causa di commenti rivolti in pubblico a Jean Willys, il primo deputato gay eletto nel Paese sudamericano, nel frattempo autoesiliatosi in Germania.

Tra i partecipanti all'evento anche il deputato del Partito socialismo e libertà, David Miranda, marito del giornalista statunitense Glenn Greenwald, editore di The Intercept, il sito di notizie che da 2 settimane pubblica compromettenti intercettazioni di messaggi dell'ex giudice anti-corruzione e attuale ministro della Giustizia Sergio Moro.