'Sanzioni Usa aggravano crisi Venezuela'

L'Alto Commissario dell'Onu per i Diritti umani Michelle Bachelet ha dichiarato ieri, al termine della sua visita di tre giorni a Caracas, di avere appreso che "la situazione umanitaria in Venezuela si è deteriorata in modo straordinario" e che quella "sanitaria continua ad essere estremamente critica". "Ho rivolto un appello al governo - ha proseguito - affinché fornisca i dati relativi alla situazione sanitaria e agli altri diritti socio-economici che permettano di valutare la situazione e intervenire in forma adeguata". "Mi preoccupa - ha sottolineato - che le sanzioni imposte quest'anno dagli Stati Uniti sulle esportazioni di petrolio e il commercio dell'oro stanno esacerbando ed aggravando la preesistente crisi economica". Bachelet ha inoltre annunciato che un ufficio dell'Alto Commissariato funzionerà da subito a Caracas per "fornire assistenza e consulenza tecnica e, cosa molto importante, continuare a monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese".