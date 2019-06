Brasile: un altro cronista ucciso a Rio

Un altro giornalista è stato ucciso, il secondo giornalista in meno di un mese, a Maricà, comune dell'hinterland di Rio de Janeiro.

Si tratta di Romario da Silva Barros, 31 anni, del portale di notizie 'Lei Seca Maricà'. Il cronista è stato ucciso la notte scorsa con tre colpi d'arma da fuoco alla testa mentre si trovava in auto, riferiscono i media locali.

La polizia ha effettuato una perizia sulla scena del crimine e ora cerca immagini di telecamere di sicurezza che possano aver ripreso l'accaduto.

Lo scorso 25 maggio, un altro reporter, Robson Giorno, proprietario del giornale 'The Maricà', era stato assassinato vicino a casa sua.

Entrambi i casi sono investigati dalla sezione omicidi del commissariato di Niteroi e Sao Goncalo.