Brasile, Senato boccia decreto su armi

(ANSA) - SAN PAOLO, 19 GIU - Il Senato brasiliano, in sessione plenaria, ha bocciato il decreto del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, con cui veniva agevolato l'acquisto e il possesso di armi anche da parte dei comuni cittadini.

Per 47 voti a 28, i senatori hanno approvato un progetto di decreto legislativo, firmato dal senatore Randolfe Rodrigues e da altri senatori, che annulla gli effetti della flessibilizzazione.

La questione passa ora all'esame della Camera dei deputati.

La maggior parte dei senatori ha sostenuto che la modifica delle regole per l'accesso alle armi con decreto presidenziale era incostituzionale e dovrebbe invece essere eventualmente adottata attraverso un progetto di legge.