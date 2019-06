Blackout più grande in storia argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 GIU - Il blackout che interessa oggi tutto il territorio e la popolazione dell'Argentina e non solo, è il più importante mai registrato nella storia del Paese per numero di persone coinvolte, superando un precedente di 20 anni fa, che in piena estate durò ben undici giorni, colpendo però solo 600.000 persone di Buenos Aires e provincia.

Effettivamente, ha dichiarato la portavoce della compagnia Edesur, Alejandra Martinez, "si tratta di qualcosa che non era mai successo", ben superiore a quello che colpì fra il 15 ed il 25 febbraio 1999 una sottostazione generatrice di energia incendiatasi nella località di Azopardo.