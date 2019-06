Venezuela: Onu, oltre 4 milioni in fuga

(ANSA) - GINEVRA, 7 GIU - Ha raggiunto quota 4 milioni il numero di venezuelani che hanno lasciato il Paese, teatro di una crisi economica e politica. Lo hanno affermato oggi l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, e l'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, in un comunicato congiunto.

Il ritmo dell'esodo è sbalorditivo: dai circa 695.000 segnalati alla fine del 2015, il numero di rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela ha infatti superato i 4 milioni, di cui un milione in soli sette mesi, dal novembre 2018, sottolinea il comunicato.