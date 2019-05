Onu: Venezuela a capo disarmo, Usa esce

(ANSA) - GINEVRA, 28 MAG - L'ambasciatore statunitense ha oggi abbandonato la sala della conferenza Onu sul disarmo a Ginevra in segno di protesta contro l'assunzione della presidenza di turno da parte dell'ambasciatore del Venezuela.

Per l'ambasciatore Usa Robert Wood dovrebbe spettare a un rappresentante di Juan Guaidò di occupare la presidenza della conferenza sul disarmo e non all'ambasciatore del governo di Nicolas Maduro. Gli Stati Uniti e altri paesi hanno riconosciuto il leader dell'opposizione Juan Guaidò come presidente del Venezuela, ma Nicolas Maduro è al potere e mantiene il controllo delle istituzioni.