Brasile: scontri in carceri, 55 morti

(ANSA) - BRASILIA, 28 MAG - E' salito a 55 morti il bilancio delle vittime causate da scontri tra bande rivali in quattro carceri nello Stato di Amazonas, nel Brasile settentrionale: lo ha reso noto la Segreteria di amministrazione penitenziaria del governo locale.

Secondo le autorità, 15 detenuti sono rimasti uccisi domenica nel Complesso penitenziario Nelson Jobim, mentre gli altri 40 corpi sono stati trovati ieri nella stessa struttura e in altri tre carceri: l'Istituto penale Antonio Trinidad, l'Unità di carcerazione di Puraquequara e il Centro di reclusione provvisoria maschile.

Intanto il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza, Sergio Moro, oggi ha informato che truppe della Task-force di intervento penitenziario sono "già in arrivo" a Manaus.