Magnate brasiliano in aiuto a rifugiati

(ANSA) - BRASILIA, 20 MAG - Carlos Wizard Martins, uno dei più ricchi uomini d'affari del Brasile, si è recato al confine con il Venezuela per accogliere rifugiati attraverso una iniziativa della chiesa mormone, che lavora con volontari in diversi Stati.

"A volte una famiglia venezuelana, formata da padre, madre e tre bambini, arriva con un sacchetto di plastica del peso di 5 chilogrammi. Quando li vedo, penso a come sia possibile ridurre la vita di un'intera famiglia a quel sacchetto", ha dichiarato il magnate brasiliano.

Wizard è entrato a far parte della lista dei milionari redatta da Forbes nel 2018, quando la sua fortuna è stata valutata in 2,4 miliardi di reais (circa 750 milioni di dollari all'epoca). L'imprenditore 62enne è un membro della Chiesa di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni, con la quale svolge questo programma di assistenza.