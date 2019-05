Venezuela: Merlo incontra Juan Guaidò

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Nell'ambito della sua missione a Caracas, il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, accompagnato dall'ambasciatore Silvio Mignano, ha incontrato oggi Juan Guaidò. Durante l'incontro, definito in una nota "franco e cordiale", sono stati toccati i temi più sensibili dell'attualità venezuelana, con riferimento anche agli oltre 140 mila italiani residenti in Venezuela. Guaidò ha ringraziato il sottosegretario per l'impegno che l'Italia sta portando avanti all'interno del Gruppo di contatto internazionale; da parte sua l'esponente del governo italiano ha assicurato che l'Italia continuerà a lavorare affinché in Venezuela ritornino libertà e democrazia prima possibile.