'Via proMaduro da ambasciata Washington'

(ANSA) - WASHINGTON, 14 MAG - Non meglio precisate "autorità" hanno notificato "agli invasori illegali della nostra ambasciata del Venezuela a Washington che devono lasciare la sede diplomatica. Annunceremo presto i prossimi passi": lo afferma in un tweet Carlos Vecchio, rappresentante dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò che gli Stati Uniti riconoscono quale legittimo ambasciatore del Venezuela. Una foto della 'notifica' compare sul profilo twitter di Vecchio con il commento "cesserà l' invasione e presto l'usurpazione. Grazie infinite alla diaspora venezuelana per il suo sforzo". Secondo quanto riferito da Gustavo Tarre, rappresentante del Venezuela presso l'Osa (Organizzazione degli Stati americani) tre 'attivisti' hanno lasciato l'edificio, mentre altri 4 sono rimasti al suo interno. Brian Becker, direttore della Answer Coalition, che sostiene Maduro, ha detto che le persone ancora presenti nell'edificio non se ne andranno di propria volontà. Forze dell'ordine hanno circondato l'edificio.