Bogotà, 4 morti in esplosione edificio

(ANSA) - BOGOTA', 11 MAG - Quattro persone sono morte e almeno otto sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta in un edificio di Bogotà, in un deposito sotterraneo di polvere da sparo. Lo scoppio, udito anche a grande distanza, si è verificato - riferiscono i vigili del fuoco - nella zona occidentale della capitale colombiana, ha distrutto due piani di una piccola costruzione in mattoni e ha anche danneggiato diverse automobili parcheggiate nelle vicinanze e un asilo. Gli investigatori escludono la pista del terrorismo. Tra le ipotesi, quella che la proprietà fosse usata per la fabbricazione di polvere da sparo da utilizzare nel popolare gioco del 'tejo', una usanza precolombiana in cui dischi di metallo vengono lanciati contro piccoli pacchetti di polvere da sparo.