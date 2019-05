Guaidó denuncia: sequestrato il mio vice

(ANSA) - CARACAS, 9 MAG - Juan Guaidó, il leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha denunciato che il Servizio bolivariano di intelligence (Sebin) ha "sequestrato" il vicepresidente dell'Assemblea nazionale (An), Edgar Zambrano.

In un tweet, Guaidó ha avvertito: "Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale che il regime ha sequestrato il primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Edgar Zambrano". Il leader oppositore ha aggiunto che il regime del (presidente) Nicolás Maduro tenta di "disintegrare il potere che rappresenta tutti i venezuelani, ma non ci riuscirà".